Rainha Elizabeth II completa 93 anos ao lado da família em Windsor

Londres — A rainha Elizabeth II completou 93 anos neste domingo, uma data que celebrou ao lado de seu família, já que as celebrações oficiais pelo aniversário foram adiadas para junho.

Com a coincidência do aniversário da monarca com o Domingo de Páscoa, Elizabeth II compareceu a um culto religioso na capela gótica de Saint George, dentro do Castelo de Windsor.

No local, a rainha se encontrou com outros membros da família real britânica, como o príncipe William e Kate Middleton, duques de Cambrigde, com o príncipe Harry, duque de Sussex, além da princesa Ana.

No entanto, uma notável ausência foi a do príncipe Phillip, duque de Edimburgo, que não compareceu ao culto, assim como de Meghan Markle, mulher de Harry, devido à sua avançada gestação.

É esperado que Meghan dê à luz em breve ao primeiro filho do casal.

Nascida em 21 de abril de 1926, a rainha costuma celebrar seu aniversário duas vezes: no dia equivalente ao que nasceu e, depois, em cerimônia oficial, no segundo sábado de junho, quando acontece o célebre desfile militar pelo centro de Londres conhecido como “Trooping the color”.

Elizabeth II, a monarca e chefe de Estado viva com mais anos de reinado, está há 67 anos no trono e se transformou na primeira soberana britânica a comemorar o chamado Jubileu de Safira.