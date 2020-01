Rainha confirma que Harry e Meghan deixarão a família real

Londres — O príncipe Harry e sua esposa Meghan não serão mais membros da monarquia britânica enquanto embarcam em um futuro independente, disse em um comunicado o Palácio de Buckingham neste sábado 18, encerrando uma crise que chocou sua família.

O casal, que provocou turbulência na monarquia neste mês ao anunciar que queria reduzir seus deveres reais e passar mais tempo na América do Norte, não usará mais seu título de “alteza real”, disse o palácio.

“Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da minha família”, disse a rainha Elizabeth em um comunicado, referindo-se também ao filho bebê do casal.

“Reconheço os desafios que eles enfrentaram como resultado de intenso escrutínio nos últimos dois anos e apoio o desejo de uma vida mais independente”.

A rainha acrescentou que estava “particularmente orgulhosa” de como Meghan se tornou parte da família.

Harry continuará sendo um príncipe e o casal manterá seus títulos de duque e duquesa de Sussex.

Seus planos para a independência pegaram o resto da família real de surpresa no início deste mês e deixaram a rainha e outros Windsors seniores feridos e decepcionados, segundo fontes reais.

Um amigo de Harry e Meghan disse que o casal sentiu que havia sido expulso. Nos últimos dias, a rainha e sua família têm trabalhado com oficiais como o fato funcionará na prática.

O palácio disse que Harry e Meghan não receberão mais fundos públicos e reembolsarão o dinheiro gasto na reforma de sua casa em Windsor, a oeste de Londres.

“Embora eles não possam mais representar formalmente a rainha, os Sussex deixaram claro que tudo o que fizerem continuará mantendo os valores de sua majestade”, disse uma porta-voz do Buckingham Palace.

Não ficou claro imediatamente se o casal poderia continuar usando o título “Sussex Royal” em seu site e marca. Embora eles não mais recebam financiamento público, o príncipe Charles, pai de Harry e “Príncipe de Gales”, continuará oferecendo apoio financeiro privado, disse uma fonte real.

O casal dividirá seu tempo entre a Grã-Bretanha e a América do Norte, com a maior parte do tempo na América do Norte, disse a fonte. As mudanças entrarão em vigor na primavera deste ano, disse o palácio.