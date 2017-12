“Queremos ver os corpos”, diz mãe de tripulante de submarino

Mar del Plata (Argentina) – “Queremos que os tirem, queremos ver os corpos. Nós precisamos ter um luto”, disse nesta quinta-feira Yolanda Mendiola, mãe do tripulante Leandro Cisneros, desaparecido junto com mais 43 marinheiros no submarino ARA San Juan no dia 15 de novembro nas águas do sul do Atlântico.

A Marinha argentina anunciou nesta quinta-feira que se descarta a possibilidade de resgatar os tripulantes do submersível por causa do tempo transcorrido desde o seu desaparecimento e após um intenso rastreamento da região onde se acredita que ele está, embora tenha destacado que vai continuar com a busca no oceano com a colaboração de vários países.

“Dizem que já não é um resgate”, confirmou Mendiola na cidade de Mar del Plata, situada ao sul da província de Buenos Aires, onde os familiares dos 44 marinheiros estão sendo atendidos por psiquiatras e psicólogos desde o desaparecimento da ARA San Juan.

Muitos deles, como afirmou a mulher, mantêm a esperança de que seus entes queridos retornem.

A mãe de Cisneros, original da província de Jujuy (norte), explicou que alguns dos familiares precisam de assistência após saber da notícia, e acrescentou que os “mais próximos” aos tripulantes ainda permanecem no hotel próximo à base naval marplatense, onde o submarino teria que ter chegado há mais de dez dias.

Ela, por sua vez, declarou que vai ficar “até que o encontrem”.

Segundo narrou, a Marinha lhes disse durante nesta tarde que “há poucas probabilidades” de encontrar os tripulantes com vida, mas asseguraram que continuarão a busca.

O capitão de navio e porta-voz da Marinha argentina Enrique Balbi, na sua fala para a imprensa sobre a busca do submarino, foi consultado sobre se esta mudança de fase representa que não vai mais se resgatar os tripulantes com vida, ao que declarou que “até que tenha a localização não vai ser dada uma confirmação categórica a respeito”.