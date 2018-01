Quem venceria se as eleições nos EUA fossem hoje — ele ou ela?

São Paulo – Se as eleições americanas para escolher o novo presidente dos Estados Unidos fossem hoje, quem levaria a melhor: o atual ocupante do posto, Donald Trump, ou a apresentadora de TV Oprah Winfrey?

Acredite, a comoção gerada pela ideia da empresária e ativista social se lançar na corrida à Casa Branca, alimentada por seu forte discurso durante a premiação do Globo de Ouro, causou tanta comoção no país que o grupo de pesquisa Rasmussen resolveu colocar os dois à prova.

O resultado? Em uma hipotética eleição, Oprah venceria, com 10% de vantagem, contrariando as previsões do próprio Trump.

Quarenta e oito por cento dos entrevistados disseram que votariam ​​em Winfrey, enquanto 38% disseram que escolheriam Trump, de acordo com a pesquisa, divulgada pelo site político TheHill. Porém, 14% dos entrevistados se declararam indecisos.

A pesquisa ouviu 1000 “eleitores prováveis” entre os dias 08 e 09 de janeiro. A margem de erro de amostragem é de +/- 3 pontos percentuais com um nível de confiança de 95%.

Winfrey tem o apoio de 76% dos democratas, 22% dos republicanos e 44% dos eleitores não afiliados a nenhum dos principais partidos políticos.

Já Trump registrou 66% dos votos republicanos, mas também 12% dos democratas e 38% dos que dizem não estarem afiliados a nenhuma das partes.

As mulheres compartilham uma opinião mais favorável sobre Winfrey do que os homens. Cinquenta e dois por cento (52%) das mulheres preferem a apresentadora em um eventual confronto com Trump, em comparação com 43% dos homens.

A pesquisa também revelou que pessoas com menos de 40 anos são muito mais propensas a escolher Winfrey ao invés do republicano.