“Quem vai me receber?” na Cúpula das Américas, pergunta Maduro

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, se perguntou nesta quinta-feira (22) quem o receberá na Cúpula das Américas de Lima, após a renúncia do mandatário peruano Pedro Pablo Kuczynski, que havia vetado sua participação.

“Eu achava que (Kuczynski) iria me receber na Cúpula. Acontece que ele não estará mais lá. Sendo assim, quando eu chegar, quem vai me receber em Lima? Tem que coordenar isso com o chanceler Jorge Arreaza”, disse Maduro em um ato com seu gabinete econômico.

No dia 13 de fevereiro, o governo de Kuczynski advertiu que Maduro não seria “bem-vindo” na Cúpula das Américas, que reunirá em 13 e 14 de abril cerca de trinta de mandatários, entre eles o americano Donald Trump.

Apesar disso, o presidente venezuelano reiterou nesta quinta-feira que comparecerá ao evento.

Maduro afirmou que a renúncia de Kuczynski aconteceu porque “a podridão da corrupção estourou na sua cara” e chamou Kuczynski de “presidente empresário ‘lobista’ com rastros de corrupção”.

Maduro expressou ainda sua solidariedade ao povo peruano que, segundo ele, “merece um destino melhor”.

Altos dirigentes do chavismo celebraram nesta quarta-feira a renúncia de Kuczynski com piadas, música e jogos pirotécnicos.