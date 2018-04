Quem era a mulher por trás do ataque à sede do YouTube na Califórnia

Da Redação, com agências internacionais

A mulher identificada pela polícia como responsável pelo ataque que deixou três pessoas feridas na sede do YouTube na Califórnia (EUA) era Nasim Najafi Aghdam, de 39 anos. Nasim era uma blogueira vegana e vinha acusando a plataforma de vídeos de discriminá-la, segundo informações do seu perfil online.

Na tarde da última terça-feira, a atiradora invadiu os escritórios da empresa em San Bruno, cidade ao sul de São Francisco, onde a companhia do Google, propriedade da Alphabet, emprega quase 2 mil pessoas. Feriu três pessoas no ataque: um homem, que está em estado grave, e duas mulheres. O incidente só acabou quando Nasim se suicidou.

A polícia agora investiga as motivações por trás do incidente e informou não ter evidências de que ela conhecia suas vítimas.

Quem era a atiradora?

O perfil online de Nasim mostra que ela era ativista vegana que administrava um site no qual escrevia sobre cultura persa e veganismo, assim como longos textos criticando o YouTube. Se queixava especificamente de que a plataforma estaria bloqueando e censurado os seus vídeos.

Embora a polícia ainda esteja investigando as motivações por trás do crime, seu pai disse que Nasim estava furiosa com a empresa, pois teria parado de receber pelos vídeos que publicava na plataforma.