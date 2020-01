Queimadas saem do controle no sudeste da Austrália

Sidney/Melbourne – As queimadas saíram do controle na costa leste da Austrália neste sábado (4), alimentadas por altas temperaturas e fortes ventos que dificultaram o trabalho dos bombeiros de salvar vidas e propriedades, com uma mudança nas condições dos ventos fundindo várias frentes de incêndio.

Ao fim da noite, Victoria tinha 14 incêndios em níveis de alerta de emergência ou de evacuação, e New South Wales tinha 11 em níveis de emergência, com mais de 150 outros ao redor. Novas queimadas começaram e outras quebraram as linhas de contenção.

“Alguns incêndios se fundindo – muito fortes, muito largos e intensos”, disse o comissário do Serviço de Incêndios Rurais (RSF) de New South Wales, Shane Fitzsimmons, em entrevista.

O Departamento de Meteorologia (BOM, sigla em inglês) disse que as condições estão se deteriorando rapidamente, com uma mudança repentina nos ventos no sul da costa e fumaça dos incêndios provocando tempestades.

Autoridades estão preocupadas que os incêndios sejam piores do que na véspera do Ano Novo, quando queimaram grandes áreas de mata e forçaram milhares de habitantes e turistas a buscar refúgio nas praias.

Em Victoria, o primeiro-ministro do Estado Daniel Andrews afirmou que, embora as condições sejam difíceis, o trabalho dos bombeiros foi facilitado por dezenas de milhares de pessoas acatando o conselho para evacuar a região.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, colocou a contagem nacional de mortes da atual temporada de incêndios, que começou em setembro, em 23 pessoas, sendo 12 nesta semana.

Em atualizações, o Serviço de Incêndios Rurais (RSF) de New South Wales repetiu o conselho para quem ainda não havia evacuado as áreas de risco: “É tarde demais para evacuar. Busque refúgio quando o fogo se aproximar”.

Moradores usaram as redes sociais para publicar fotos do céu ficando preto e vermelho, por causa da fumaça e do brilho dos incêndios, incluindo a cidade de Mallacoota, onde por volta de mil pessoas evacuaram para o mar, na sexta-feira. Os primeiros desses refugiados chegaram perto de Melbourne neste sábado, após uma jornada de 20 horas de barco, e um segundo navio com cerca de mil pessoas atracou à tarde.

As temperaturas chegaram a 45 graus celsius na maior parte da área metropolitana de Sidney, com Penrith registrando 48,9 graus, segundo o BOM. Camberra, capital do país, registrou temperaturas de 44 graus.

O governo federal anunciou uma chamada sem precedentes de reservistas do exército para apoiar os bombeiros, assim como outros recursos que incluem um terceiro navio equipado para desastre e alívio humanitário.