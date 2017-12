Queda de hidroplano deixa 6 mortos no norte de Sydney

Sydney – Os seis ocupantes de um hidroplano turístico morreram neste domingo depois que a aeronave caiu em uma baía no norte da área metropolitana de Sydney, no sudeste da Austrália.

As autoridades indicaram que recuperaram três corpos do avião, um DHC-2 Beaver da companhia Sydney Seaplanes que acredita-se que se encontra no fundo da baía, informou o jornal “Sydney Morning Herald”.

Alguns meios de comunicação locais afirmam que os ocupantes incluíam quatro britânicos, uma criança de 11 anos e o piloto, embora as autoridades ainda não tenham confirmado suas identidades.

O superintendente Michael Gorman indicou que os mergulhadores trabalham para tentar recuperar os outros três cadáveres e o hidroavião, e acrescentou que ainda se desconhecem as causas do acidente, ocorrido perto da cidade de Cowan.

Os hidroplanos da Sydney Seaplanes são contratados por turistas para sobrevoar monumentos emblemáticos como a Opera House e as enseadas do norte da cidade.