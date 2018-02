Queda de helicóptero no Grand Canyon deixa 3 mortos

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas neste sábado na queda de um helicóptero que transportava turistas no Grand Canyon, um dos locais mais visitados dos Estados Unidos, informou a polícia.

O acidente aconteceu às 17h20 locais, na parte oeste, localizada no noroeste do estado do Arizona, citou o chefe de polícia Francis Bradley. “A investigação está em andamento.”

O porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) Allen Kenitzer disse à AFP que o helicóptero ficou “substancialmente danificado”.

A FAA e a Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB) participarão da investigação, assinalou.