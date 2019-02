Queda de edifício deixa 1 morto e 4 pessoas soterradas na Turquia

Istambul – Um edifício habitado de oito andares desmoronou nesta quarta-feira no bairro de Kartal em Istambul, na Turquia, o que causou a morte de pelo menos uma pessoa e deixou outras quatro presas sob os escombros, informou a emissora turca “NTV”.

Segundo o jornal “Hürriyet”, no edifício viviam 12 famílias e todos os apartamentos estavam ocupados, por isso existe o temor de que mais pessoas tenham morrido ou ficado feridas.

Um delegado do bairro, Memis Dikilitas, elevou para 24 o número de apartamentos no edifício e disse à “NTV” que no subsolo funcionava uma confecção com mais de 20 funcionários, mas outro responsável local, Zeki Dag, disse à emissora “CNNTürk” que hoje não havia trabalhadores no recinto.

Dag afirmou que 27 moradores estavam registrados no edifício e, segundo seus familiares, 15 estavam em seu interior no momento do colapso, que aconteceu por volta das 13h GMT (11h em Brasília).

Várias equipes de resgate que compareceram ao local estão tentando chegar até as pessoas presas sob as ruínas do edifício, que também atingiram alguns automóveis nas proximidades.

Segundo o “Hürriyet”, uma mulher ferida foi resgatada dos escombros uma hora depois do desastre, cujas causas ainda são desconhecidas.

Dekilitas desmentiu o rumor inicial de que teria acontecido uma explosão no momento do desmoronamento e garantiu à “NTV” que o edifício “caiu sozinho”.

Os trabalhos continuam e duas províncias vizinhas a Istambul também enviaram equipes.