Queda de avião militar dos EUA no Iraque mata todos os ocupantes

Bagdá – Um avião militar dos Estados Unidos, que lidera a coalizão internacional na luta anti-jihadista, caiu na noite de quinta-feira em uma região do oeste do Iraque e fronteira com a Síria, causando a morte de todos seus ocupantes, informaram hoje fontes militares iraquianos, mas sem precisar o número de vítimas.

O Comando de Operações Conjuntas do Iraque afirmou em um comunicado que o avião militar caiu ontem à noite quando estava em uma missão de apoio às forças iraquianas na comarca de Alcaim (oeste), uma das últimas áreas em serem recuperadas do controle do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no Iraque.

Segundo a nota, o acidente provocou a morte de todas as pessoas a bordo do avião.

De acordo as primeiras investigações, a queda do avião aconteceu por conta de uma falha técnica, porém, não revelaram mais detalhes sobre o caso.

Em um comunicado divulgado nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), encarregado pelas operações militares no Oriente Médio, afirmou que as equipes de resgate encontravam-se no lugar da queda e que “uma investigação será iniciada para determinar as causas do acidente”.

Nem o Iraque e nem os EUA identificaram o tipo de avião militar e os dois países asseguram que as investigações continuam.