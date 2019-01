Queda de avião do Exército do Irã deixa pelo menos sete mortos

Teerã – Pelo menos sete pessoas morreram nesta segunda-feira após a queda e o incêndio de um avião de carga do Exército iraniano perto da cidade de Karaj, ao oeste de Teerã, segundo o Ministério para as Situações de Emergência do Irã.

O porta-voz da organização, Mojtaba Jaledi, explicou à agência oficial “IRNA” que os mortos estavam no aparelho acidentado, um Boeing-707 de carga, no qual viajavam um total de 16 pessoas.

Um passageiro sobreviveu, mas está hospitalizado em estado crítico, enquanto ainda não há informações oficiais sobre a situação dos outros ocupantes do avião.

As equipes de resgate foram ao local do acidente, nas proximidades do aeroporto Fath de Karaj, e buscam outras possíveis vítimas.

De acordo com informações da imprensa local, apenas o engenheiro do avião sobreviveu ao acidente.

A aeronave de carga Boeing-707 tinha decolado da cidade de Bishkek, Quirguistão, e voava rumo ao aeroporto internacional de Payam, na cidade de Karaj, mas por erro começou a aterrissar no aeroporto de Fath, na mesma cidade. O piloto do avião perdeu o controle durante a aterrissagem, saindo da pista e atingido uma zona residencial.

O avião acidentado transportava carne desde a cidade de Bishkek, no Quirguistão, informou o Exército iraniano em comunicado.

Os acidentes de avião são relativamente frequentes no Irã porque a frota aérea é obsoleta por causa das sanções internacionais.

O acidente mais grave ocorrido recentemente aconteceu em fevereiro do ano passado, quando caiu um ATR-72 da companhia aérea iraniano Aseman em uma zona montanhosa do centro do Irã, causando a morte dos 59 passageiros e dos seis membros da tripulação que viajavam a bordo.