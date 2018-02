Quase mil trabalhadores estão presos em mina na África do Sul

Joanesburgo – Cerca de 900 trabalhadores estão presos desde ontem à noite em uma mina de ouro situada no Estado Livre, no centro da África do Sul, devido a problemas elétricos ocasionados por uma tempestade, ainda que suas vidas não corram perigo, informou nesta quinta-feira a companhia proprietária da exploração.

A mina é conhecida como Beatrix, está situada cerca de 240 quilômetros ao sudoeste de Joanesburgo e é operada pela companhia sul-africana Sibanye-Stillwater.

Através de um comunicado divulgado hoje, a Associação de Mineiros e União da Construção (AMCU, na sigla em inglês) confirmou a notícia e manifestou sua “extrema preocupação” com os trabalhadores presos.

O sindicato pediu à operadora que mobilize todos seus recursos para tirar os trabalhadores da mina o mais rápido possível.

Fontes da operadora garantiram que os trabalhadores não se encontram em perigo e que já receberam água e comida enquanto continuam os trabalhos de resgate.

“Agora conseguimos geradores e estamos tentando conectá-los ao elevador de carga para trazer as pessoas à superfície, mas estamos experimentando algumas dificuldades com o circuito que podem estar relacionados com a sobrecarga produzida pela tempestade”, explicou James Wellsted, porta-voz da Sibanye-Stillwater, ao portal “Eyewitness News”.

Por sua parte, o governo sul-africano enviou inspetores do Departamento de Mineração à região e confirmou que todos os trabalhadores presos já foram localizados.