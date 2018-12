Quase metade dos britânicos acreditam que o Brexit foi uma má decisão

Londres – Quase metade dos britânicos (49%), acreditam que a determinação do Reino Unido de deixar a União Europeia (UE), conhecida como Brexit, foi uma “má decisão”.

Segundo a pesquisa realizada pela companhia YouGov para o jornal “The Times”, quatro em cada dez dos indagados afirmaram, pelo contrário, que o país fez bem em votar a favor do “Brexit” no referendo de 2016.

De acordo com a YouGov, esta é a porcentagem mais baixa de pessoas que apoiam o “Brexit” e a mais alta das que opinam que foi uma decisão errada, de todas as pesquisas mensais elaboradas desde 2017.

Por outro lado, 23% dos entrevistados se mostram a favor do Acordo de Saída ao qual chegaram a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o bloco comunitário, e que será submetido à aprovação de Westminster no dia 11 de dezembro.

Já 46% das pessoas que participaram da pesquisa afirmaram, no entanto, sua oposição a esse pacto, que também é rejeitado por parte dos deputados do Parlamento britânico, que ontem começaram um debate a respeito que durará cinco dias.

Para 35% dos indagados, May foi “a melhor escolha” como primeira-ministra, contra 25% dos que consideram que o trabalhista Jeremy Corbyn desempenharia melhor o cargo, enquanto 37% não aprovam nenhum dos dois.

A pesquisa da YouGov foi elaborada entre 3 e 4 de dezembro e dela participaram 1.624 adultos britânicos.