Quase metade dos americanos quer impeachment de Trump, mostra pesquisa

Washington – Uma pesquisa feita pelo The Wall Street Journal e pelo canal NBC News mostra que 49% dos americanos são favoráveis ao impeachment do presidente americano Donald Trump, enquanto que 46% se opõem. Sobre a investigação comandada por parlamentares do Partido Democrata no Congresso, 53% são a favor, e 44% são contrários.

Entre democratas, o suporte à saída de Trump do cargo é de 88%, alta de 13 pontos porcentuais sobre a última pesquisa dos dois veículos, feita em outubro. Já no caso dos republicanos, 90% se opõem ao impedimento do presidente americano, alta de cinco pontos porcentuais desde o último levantamento.

A última pesquisa, feita no início de outubro, mostrava que 43% dos americanos apoiavam o impeachment de Donald Trump, enquanto que 49% desaprovavam a possibilidade. O novo levantamento, divulgado neste domingo, 3, entrevistou 900 adultos entre os dias 27 e 30 de outubro, e tem margem de erro de 3,27 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Ao mesmo tempo, a pesquisa também perguntou sobre as intenções de voto para a eleição de 2020. Mesmo sem um candidato democrata definido, 34% dos eleitores disseram ter certeza de que votarão em Trump, enquanto que 46% têm certeza de que votarão contra ele.

Nos cenários com os dois principais candidatos nas primárias democratas, Trump perderia para Joe Biden por 41% a 50% dos votos, e também para Elizabeth Warren, por 42% a 50%. Nas intenções de voto nas primárias do Partido Democrata, Biden lidera com 27% das intenções de voto, seguido por Elizabeth, com 23%. Bernie Sanders tem 19% das intenções de voto e fica em terceiro lugar.