Quarentena na Itália contra coronavírus será prorrogada até 13 de abril

A Itália estenderá a quarentena contra o novo coronavírus, imposta em fevereiro, para 13 de abril, disse o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, nesta quarta-feira (1º).

“Não devemos confundir os primeiros sinais positivos com um sinal ‘totalmente liberado’. Os dados mostram que estamos no caminho certo e que as decisões drásticas estão dando frutos”, disse Speranza ao Senado.

Após dias de forte aumento nos casos, os dados desta semana sugeriram que o ritmo de crescimento do número total de casos na Itália está diminuindo, com novas infecções chegando às 4.053 na terça-feira. As mortes permaneceram praticamente estáveis, acima de 800 por dia.

Speranza acrescentou que a “batalha (contra o vírus) ainda é muito longa”.

A Itália foi o primeiro país ocidental a introduzir as restrições e as reforçou semana a semana, proibindo todas as atividades, exceto as essenciais.