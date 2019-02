Quanto seu perfil no Facebook custou ao planeta em 2012?

São Paulo – Quanto “custa” para o planeta o seu perfil no Facebook? Segundo o novo relatório de sustentabilidade da rede social, em 2012, a pegada de carbono de um usuário com perfil ativo foi equivalente à da produção de até quatro bananas por mês (quase 50 por ano) ou ainda de uma xícara média de café com leite.

Por mês, o acesso de cada um dos 1 bilhão de usuários da rede social foi responsável pela emissão de 294 gramas de CO2e, quantidade equivalente ao que é emitido pela produção dos alimentos citados acima – um aumento de 9,3 % em relação às emissões registradas no anterior.

As emissões totais de gases de efeito estufa da empresa fundada por Mark Zuckerberg aumentaram no ano passado, girando em torno de 384 mil toneladas de CO2e, o que representa um incremento de quase 35% em relação à 2011.

No relatório, o Facebook também detalhou o mix de fontes de energia que abastecem os seus centros de dados – e de onde se originam as maiores emissões da empresa. A maior parte da energia usada (34%) provém do carvão, o combustível fóssil com maior indicador de emissão de CO2. Outra fatia, de 22%, provém de usinas nucleares. Depois aparecem as energias renováveis, responsáveis por 19% da matriz, e o gás natural, com15%.

Em comunicado, o Facebook diz que está se esforçando para que “25% de nossa energia seja proveniente de fontes limpas e renováveis até 2015 e estamos trabalhando duro para alcançar este objetivo”, afirma a epresa. Exemplo dos esforços nesse sentido é o novo centro de dados que a empresa construiu na Suécia, totalmente alimentado por fontes renováveis, “e que a medida que abrigar mais tráfego, deverá elevar a participação das renováveis”.