Pyongyang pode concluir programa nuclear em 1 ano, diz Seul

Seul – A Coreia do Norte pode anunciar a conclusão de seu programa nuclear dentro de um ano, disse o ministro de Unificação sul-coreano nesta terça-feira, à medida que o Norte está avançando a um ritmo mais rápido do que o esperado no desenvolvimento de seu arsenal.

“Especialistas acreditam que a Coreia do Norte demorará entre mais dois e três anos, mas eles estão desenvolvendo suas capacidades nucleares mais rápido do que o esperado e não podemos descartar a possibilidade de que Pyongyang possa declarar a conclusão de seu programa nuclear em um ano”, disse o Ministro de Unificação, Cho Myoung-gyon, durante evento em Seul.