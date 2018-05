Pyongyang avança seu fuso horário para unificá-lo com Seul

Seul – A Coreia do Norte antecipou, neste sábado, seu fuso horário em 30 minutos para coincidir com o Sul, segundo anunciaram os veículos de imprensa estatais de Pyongyang, depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un decidisse tomar esta decisão na cúpula intercoreana na semana passada.

A hora de Pyongyang “foi modificada com efeito a partir do dia 5 de maio, de acordo com um decreto da presidência da Assembleia Popular Suprema da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país)”, afirmou a agência estatal KCNA, em referência à decisão tomada pelo líder norte-coreano.

A antecipação horário, que foi aplicado às 11h30 (hora local) de sexta-feira, “é a primeira medida prática tomada após a histórica terceira cúpula entre Norte e Sul, destinada a acelerar o processo de unificação e deixar para trás suas diferenças e pontos de separação”, acrescentou a mídia oficial.

Durante a cúpula do último dia 27 de abril, o líder norte-coreano disse ao presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sua decisão que as duas Coreias voltassem a ter o mesmo horário depois que Pyongyang o mudasse há três.

Pyongyang decidiu atrasar a hora em 30 minutos, em agosto de 2015, para retornar ao seu fuso tradicional de mais de um século, por causa do 70º aniversário da independência do domínio colonial japonês.