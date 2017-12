Putin tem 75% das intenções de voto na Rússia, aponta pesquisa

Moscou – De acordo com uma pesquisa de intenções de voto divulgada nesta quarta-feira pelo prestigiado centro Levada, 75% dos russos que pensam em comparecer aos colégios eleitorais nas eleições presidenciais de março votarão em Vladimir Putin.

O primeiro estudo de opinião publicado depois que o chefe do Kremlin anunciou há uma semana sua candidatura para as eleições presidenciais de março, indica que só 58% dos russos com direito a voto têm intenção de participar do processo.

Outros 20% dos indagados não se decidiram a respeito, enquanto 10% têm certeza que não irão votar.

Em qualquer caso, 61% dos russos apoiam o atual chefe de Estado, independentemente da intenção de comparecer ou não para votar em março.

Outras pesquisas recentes do Levada mostraram que Putin goza de uma popularidade superior a 80% entre a população do país.

À grande distância, Putin é seguido pelo candidato ultranacionalista Vladimir Zhirinovski (10%), o comunista Gennady Ziuganov (7%) e o social-democrata Sergei Mironov.

A pesquisa não inclui o líder opositor Alexei Navalny, porque apesar da popularidade entre a oposição liberal e os jovens, está inabilitado para concorrer por ter sido condenado em um caso de desvio de dinheiro.

As eleições de 18 de março de 2018 coincidem com o quarto aniversário da anexação da Crimeia e está será a quarta vez que Putin concorre em um pleito presidencial, após os de 2000, 2004 e 2012.