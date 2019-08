Putin promete “resposta simétrica” a teste de míssil dos Estados Unidos

São Paulo — O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta sexta-feira uma “resposta simétrica” ao recente teste por parte dos Estados Unidos de um míssil de alcance médio, o primeiro executado pelo país desde a Guerra Fria.

“Ordeno os ministérios russos da Defesa e das Relações Exteriores que examinem o nível da ameaça para nosso país pelos atos dos Estados Unidos, e que sejam adotadas medidas exaustivas para preparar uma resposta simétrica”, declarou Putin, em uma reunião do Conselho de Segurança.

Na mesma reunião, o vice-embaixador russo, Dmitri Polyanskiy, culpou os Estados Unidos pelo fracasso do tratado russo-americano e advertiu sobre os riscos de surgir nova corrida armamentista, que não poderia ser controlada ou regulamentada.

Jonathan Cohen, embaixador em exercício dos Estados Unidos, disse que a Rússia havia violado deliberadamente o tratado e deslocado múltiplos mísseis de cruzeiro terrestre.

O teste americano, executado no domingo perto da ilha de San Nicolas, na costa da Califórnia, confirmou o fim do tratado de desarmamento INF, que proibia o uso por parte da Rússia e dos Estados Unidos de mísseis terrestres com alcance 500 a 5.500 quilômetros.

O tratado foi oficialmente suspenso há menos de um mês pelas duas potências rivais, que trocaram acusações de violação do pacto.

Acrescentou que os Estados Unidos estão tomando as medidas necessárias para lidar com a ameaça imposta pelas forças de mísseis de alcance intermediário, que estão sendo posicionadas em números ainda maiores pela Rússia e a China.

Izumi Nakamitsu, subsecretária-geral e alta representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, afirmou que o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário não deveria ser o catalisador de uma nova e constrangedora competição de desenvolvimento, aquisição e proliferação de mísseis.

Nakamitsu disse ainda que evitar o surgimento e a disseminação de armas desestabilizadoras continua sendo uma tarefa vital, sem fim, para a comunidade internacional. Ela pediu novas abordagens multilaterais que tenham força legal internacionalmente.

Rússia e China condenaram de forma imediata o teste americano, denunciando o risco de uma “escalada das tensões militares” e de uma retomada da corrida armamentista.