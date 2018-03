Putin proclama sua vitória nas eleições presidenciais da Rússia

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, proclamou neste domingo sua vitória nas eleições presidenciais em um grande ato ao ar livre perto do Kremlin. Agora, ele ficará mais seis anos na liderança do maior país do planeta em um momento em que seus laços com o Ocidente estão em uma trajetória hostil.

Segundo a Comissão Eleitoral Central (CEC), Putin obteve mais de 74% dos votos, com 40% da apuração finalizada.

“A Rússia está fadada ao sucesso. Devemos manter a unidade”, disse Putin perante milhares de pessoas animadas, reunidas na praça Manezh, apesar dos 12 graus negativos marcados pelos termômetros.

O presidente agradeceu aos eleitores por seu apoio em uma manifestação de vitória e disse que o país tem um grande futuro pela frente desde que seu povo permaneça unido.

Putin disse que o resultado das eleições foi um reconhecimento do que foi alcançado nos últimos anos, apesar de condições difíceis. Antes de deixar o palco sob aplausos, ele liderou a multidão em um canto de “Rússia, Rússia!”