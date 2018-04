Putin pede bom senso sobre caso de ex-espião envenenado

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta quarta-feira que espera “que o bom senso prevaleça” no caso do envenenamento do ex-agente duplo Serguei Skripal, que provocou uma grave crise entre a Rússia e o Ocidente.

Neste contexto, a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), que agrupa 41 países, reuniu-se em Haia para analisar o caso. Skripal e sua filha Yulia foram contaminados com Novichok, um poderoso agente neurotóxico.

Na terça-feira, um laboratório britânico reconheceu não ter provas de que a substância usada no ataque tenha sido produzida na Rússia. Desta forma, o governo russo exigiu que o Reino Unido apresente um pedido de desculpas.

O presidente Vladimir Putin, que denunciou uma “campanha contra a Rússia“, disse esperar que a reunião da Opaq “permita colocar um ponto final” ao caso, que provocou a crise diplomática mais grave entre Ocidente e Oriente desde a Guerra Fria e a expulsão de quase 300 diplomatas entre as duas partes.

O Reino Unido apontou a Rússia como responsável pelo ataque cometido no início de março em Salisbury, sul da Inglaterra, para envenenar com um agente neurotóxico Serguei Skripal, ex-agente duplo que trabalhou para o serviço secreto britânico, e sua filha Yulia. Moscou nega as acusações.

Nesta quarta-feira,depois que o laboratório britânico que analisou o agente químico utilizado para envenenar Skripal admitiu não ter provas de que a substância procede da Rússia.

Ao mesmo tempo, o diretor do serviço de Inteligência externa da Rússia, Serguei Naryshkin, chamou o caso Skripal de “provocação grotesca” dos serviços especiais britânicos e americanos.

“É necessário acabar com este jogo irresponsável que consiste em seguir aumentando as apostas e renunciar ao uso da força nas relações internacionais, para não levar a situação a uma segunda crise dos mísseis de Cuba”, declarou Naryshkin.

No início da semana, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, já havia afirmado que o envenenamento “poderia ser do interesse do governo britânico” como forma de desviar a atenção da opinião pública dos problemas do Brexit.

Tática diversionista

Moscou espera esclarecimentos sobre as acusações britânicas durante a reunião de 41 membros da Opaq, em um edifício de Haia cercado por grandes medidas de segurança.

Londres solicitou à Opaq que comprovasse a análise do governo britânico. Os especialistas da organização viajaram para o Reino Unido para obter amostras da substância utilizada no envenenamento, que serão examinadas em laboratórios internacionais independentes.

Mas a delegação britânica chamou de “perversa” a proposta russa de uma investigação conjunta sobre o envenenamento de Skripal, apresentada durante a reunião extraordinária da Opaq.

“A proposta russa de uma investigação conjunta sobre o incidente de Salisbury é perversa”, escreveu a delegação britânica no Twitter.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 4, 2018

“É uma tática diversionista e de desinformação para evitar as questões que as autoridades russas devem responder”, completa a mensagem.

Na terça-feira, o chefe do laboratório militar britânico de Porton Down, Gary Aitkenhead, afirmou que não foi possível determinar que o agente neurotóxico usado para envenenar o ex-espião russo proceda da Rússia.

“Fomos capazes de identificar que se trata de Novichok, de identificar que foi um agente neurotóxico de tipo militar”, afirmou.

Ele considerou, no entanto, que a fabricação exigia “métodos extremamente complexos, algo que apenas um ator estatal teria a capacidade (de fazer)”.

Putin rebateu, alegando que esta substância poderia ser produzida em “20 países do mundo”.

Sergueï Skripal, de 66 anos, e sua filha Yulia, de 33, permanecem hospitalizados.

O estado de Yulia melhora rapidamente, e ela não está mais em condição crítica, ao contrário do pai, que permanece em estado grave, mas “estável”, de acordo com o hospital.

Ex-coronel do Serviço de Informação do Exército (GRU), Skripal foi condenado na Rússia por “alta traição”, antes de ser objeto de uma troca de espiões em 2010. Desde então mora no Reino Unido.