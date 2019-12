Putin não acredita que Trump sofrerá impeachment no Senado dos EUA

Moscou — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vê poucas chances de que o processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovado na Câmara, tenha sucesso no Senado, em que é preciso dois terços dos votos dos parlamentares da casa, de maioria republicana.

Em entrevista coletiva, o chefe de governo do país do Leste Europeu, foi questionado por um jornalista americano sobre a situação política americana, um dia após a votação na Câmara dos Representantes, em que deputados aprovaram o afastamento.

“Você pergunta como se a presidência de Trump estivesse terminando. Precisamente, eu não estou tão seguro disso”, respondeu.

“Dificilmente, os integrantes do partido dele irão querer retirá-lo do poder por motivos, do meu ponto de vista, absolutamente fabricados”, completou Putin.

O presidente da Rússia garantiu ainda que o julgamento político que está acontecendo nos Estados Unidos é uma briga da oposição contra o chefe de governo.

“Um partido que perdeu as eleições, o Partido Democrata, quer conseguir resultados por outros meios, acusando Trump de conspirar com a Rússia. Ficou claro que não houve nenhuma conspiração. Isso não pode ser fundamento de impeachment”, afirmou.

Ontem, mais de 216 membros da Câmara — a maioria simples necessária para que o processo que pode tirar o presidente americano do poder continue — votaram a favor das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso.

O processo que culminou na decisão começou em setembro, quando um denunciante revelou aos serviços de inteligência americanos o conteúdo de uma conversa telefônica entre Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski.

No diálogo, Trump pressiona Zelenski a abrir uma investigação por corrupção contra o ex-vice-presidente americano Joe Biden, pré-candidato às eleições de 2020 pelo Partido Democrata e potencial adversário do atual ocupante da Casa Branca, e seu filho, Hunter.