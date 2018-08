Putin lamenta sanções dos EUA, mas elogia cúpula com Trump

Sochi – O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia são contraproducentes, mas afirmou que a cúpula que realizou com o presidente norte-americano, Donald Trump, no mês passado ainda foi útil.

Falando em coletiva de imprensa após se reunir com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, Putin disse esperar que Washington perceba que sua política de impor sanções contra Moscou pelo que considera como má conduta está errada.

“No que diz respeito a sanções, essas ações são contraproducentes e sem sentido, especialmente contra um país como a Rússia”, disse Putin a repórteres em Sochi.

“Espero que nossos parceiros norte-americanos percebam em algum momento que essa política não tem futuro e que nós possamos começar a cooperar de uma maneira normal.”

Apesar das sanções, Putin disse que a cúpula que realizou com Trump em Helsinque no mês passado foi útil e elogiou os benefícios do diálogo direto.

Putin disse também que a Europa precisa do projeto do gasoduto Stream-2, uma iniciativa que Trump já criticou fortemente, e que a Rússia é a fornecedora de energia mais apropriada para a Europa.