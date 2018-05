Putin garante que estruturas da Copa estão praticamente prontas

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu nesta quinta-feira ao presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, que o país está perto de concluir todo o processo de preparação para a disputa da Copa do Mundo.

“Os preparativos para o Mundial de futebol, que receberemos, praticamente, já terminaram. A Rússia está pronta para o torneio”, disse o chefe de Estado, durante reunião do Comitê Organizador do torneio, em Sochi.

Putin afirmou que, faltando 42 dias para o início do torneio, começa agora a fase crucial para a realização da competição, e convocou os governantes regionais a não deixarem para a última hora a conclusão das obras de infra-estrutura.

O presidente russo ainda lembrou a importância de garantir a segurança do público, e pediu para que os órgãos do setor atuem com “correção” e “delicadeza”.

Putin e Infantino receberam em Sochi o passaporte de torcedor, requisito obrigatório para entrar em estádios da Copa do Mundo, junto ao ingresso.