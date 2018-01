Putin garante não pensar no papel que tem na história mundial

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu nesta segunda-feira, em entrevista a um programa de televisão, que se preocupa pouco com a importância de seu papel na história mundial.

“Não penso o mínimo nisso. Simplesmente, é necessário fazer o trabalho, como ele deve ser feito”, respondeu o chefe de Estado, a pergunta de um dos jornalistas do telejornal “Vremya”, do “Canal 1” do país do Leste Europeu.

No primeiro dia do ano, Putin concedeu entrevista, como parte das comemorações dos 50 anos da atração. O presidente, que buscará a reeleição no pleito de 18 de março deste ano, aproveitou para responder como gostaria de ouvir as informações sendo veiculadas.

“Eu gostaria muito de ouvir, nas notícias e análises, que fizemos o máximo esforço para alcançar os objetivos e que conseguimos o melhor resultado possível”, afirmou o mandatário. EFE