Putin estará presente na abertura da Copa do Mundo

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estará presente no no jogo de abertura da Copa do Mundo, entre a seleção do país e a Arábia Saudita, no dia 14 de junho, no Estádio Luzhniki, em Moscou, garantiu nesta sexta-feira o Kremlin.

“Posso garantir que, o presidente, certamente, irá acompanhar a partida inaugural do Mundial”, disse o porta-voz do governo, Dmitry Peskov.

Quanto a possibilidade de o mandatário acompanhar outros jogos ao longo da competição, o representante do governo explicou que “tudo depende de como serão as coisas”.

Ontem, em visita ao Estádio Olímpico Fisht, em Sochi, Putin, que não é reconhecido fã de futebol, enviou uma mensagem de apoio aos jogadores da seleção russa.

“Dêem tudo. Virá para a Rússia o melhor do melhor, os jogadores com mais talento do mundo”, disse.