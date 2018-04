Putin está disposto a se reunir com Trump, diz ministro russo

Moscou – O presidente russo Vladimir Putin está “disposto a ter uma reunião” com o colega americano Donald Trump, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, antes de esclarecer que o encontro não está sendo preparado atualmente.

“O presidente Putin está disposto a uma reunião deste tipo”, respondeu Lavrov ao ser questionado pela agência Ria Novosti sobre a a possibilidade de um encontro entre os dois chefes de Estado. Mas ele completou que tal reunião “ainda não está sendo preparada”.

“Partimos do princípio de que o presidente americano, em uma conversa telefônica, fez um convite e declarou que ficaria feliz de ver Putin na Casa Branca, e depois voltar a encontrá-lo em uma visita recíproca”, disse.

O convite de Trump a Putin foi feito em março durante uma conversa por telefone, mas não se concretizou desde então, em um contexto de tensão relacionada com o caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido e com o suposto ataque químico em Duma (Síria), que os ocidentais atribuem ao regime de Bashar al-Assad.

Ao falar sobre a Coreia do Norte, Lavrov comentou que uma desnuclearização da península coreana exigiria um “longo processo de negociações” e que Pyongyang vai pedir “garantias de segurança”.

Também expressou a satisfação do Kremlin com o “diálogo intercoreano” e o futuro encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e Trump, com o desejo de que a “reunião seja um sucesso”.