Rússia aceita proposta da Turquia para criar de zona de segurança na Síria

Moscou — Os presidentes de Rússia e Turquia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, pactuaram nesta terça-feira a criação de uma zona de segurança no nordeste da Síria que entrará em vigor à meia-noite desta quarta.

“Estas decisões são, segundo meu critério, muito importantes, decisivas e vão permitir resolver uma situação muito tensa”, declarou Putin, ao lado de Erdogan, em Sochi, na Rússia.

O presidente russo se referia ao mecanismo que busca evitar que a operação militar turca no nordeste da Síria contra grupos armados curdos seja retomada após uma breve trégua.

“Com o presidente Putin alcançamos um acordo histórico para a luta contra o terrorismo, a integridade territorial e a unidade política da Síria, assim como para o retorno dos refugiados”, disse Erdogan.

Segundo o presidente turco, o acordo com a Rússia – aliada do governo sírio – engloba os setores do nordeste deste país, onde acontece a ofensiva de Ancara contra as Unidades de Proteção Popular (YPG) curdas.

A retirada das forças curdas, que ainda estava em andamento na noite de ontem, abarca uma área de 120 quilômetros entre as localidades de Tal Abyad e Ras al-Ain, principais alvos da ofensiva turca.

No caso da faixa na fronteira ao leste e ao oeste deste setor, as YPG devem se retirar “dentro das 150 horas a partir de 23 de outubro às 9h GMT (6h em Brasília)”, acrescentou Erdogan.

“Ao final das 150 horas, começarão as patrulhas turcas e russas, com uma profundidade de dez quilômetros ao oeste e ao leste da área da ‘Operação Manancial de Paz'”, completou o presidente turco.