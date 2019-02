Putin diz que Ucrânia vive uma verdadeira guerra civil

1. Conflitos zoom_out_map 1/12 (Scott Olson/Getty Images) ranking lista a situação em 162 países. O Afeganistão é o país menos pacífico. Nos últimos seis anos, o nível de paz teve uma deterioração de 5% - indicando que o mundo está menos pacífico. No período, os três países que registraram as maiores melhoras no indicador foram China, Georgia e Haiti. Os três com as maiores deterioração foram Síria, Líbia e Ruanda. São Paulo – Desde 2008, mais países deterioraram sua situação de paz (110) do que melhoraram (48), é o que mostra o Global Peace Index 2013 (Índice Global de Paz, em tradução livre), elaborado pelo Instituto para Economia e Paz (IEP). Olista a situação em 162 países. Oé o país menos pacífico. Nos últimos seis anos, o nível de paz teve uma deterioração de 5% - indicando que o mundo está menos pacífico. No período, os três países que registraram as maiores melhoras no indicador foram China, Georgia e Haiti. Os três com as maiores deterioração foram Síria, Líbia e Ruanda. O Brasil ocupou a 81º posição . O índice é composto por 22 indicadores qualitativos e quantitativos que são inseridos em três temas: o nível de segurança na sociedade, a extensão de conflitos domésticos ou internacionais e o nível de militarização. Veja nas fotos os 10 países menos pacíficos do mundo.

2. 162. Afeganistão zoom_out_map 2/12 (Shah Marai/AFP) O Afeganistão somou 3.440 pontos. Com conflitos e instabilidade durante grande parte das últimas duas décadas, o país seguiu longe da paz em 2012. No ano passado, ocorreram menos mortes em decorrência do conflito interno e o número de refugiados também caiu mas outros quatro indicadores pioraram e o país voltou ao último lugar do ranking. Dados da ONU citados no estudo indicam que 2.854 civis foram mortos durante 2012, ante 3.021 em 2011. A queda é atribuída à diminuição dos enfrentamentos entre o Talibã e as tropas norte-americanas, menos ataques aéreos e por insurgentes.

3. 161. Somália zoom_out_map 3/12 (Abdurashid Abdulle/AFP) Depois de dois anos, a Somália saiu do primeiro lugar da lista. O estudo destaca que o número de fatalidades resultantes de conflitos internos caiu e as relações com os países vizinhos melhoraram. A piora das condições no Afeganistão também contribuiu. A Somália registrou 3.394 pontos. A cena política segue instável na Somália. O primeiro parlamento formal do país desde 1991, quando teve início a guerra civil, deu início às suas atividades em agosto de 2012. O número de ataques de piratas na costa da Somália também diminuiu em 2012, quando foram registrados 75 ocorrências, segundo o International Maritime Bureau (escritório marítimo internacional), comparado a 237 em 2011.

4. 160. Síria zoom_out_map 4/12 (Aamir Qureshi/AFP) A Síria registrou a maior queda da história no índice – e a maior deterioração na paz entre 2012/2013. O conflito entre os defensores de Bashar al-Assad e seus oponentes foi o mote. A ONU estima que 70.000 pessoas foram mortas nessa guerra civil desde março de 2011. A Síria obteve 3.393 pontos. Até o final de 2012, mais de 500.000 refugiados tiveram sua entrada registrada no Egito e em outros países vizinhos. Estima-se que 2,3 milhões tiveram que deixar suas casas na Síria. A maior parte dos indicadores da Síria no ranking pioraram significativamente, como os crimes violentos, a taxa de homicídios e as atividades terroristas.

5. 159. Iraque zoom_out_map 5/12 (Getty Images) O Iraque tornou-se menos pacífico em 2012, muito em decorrência de um aumento substancial nos gastos militares, para cerca de 7,1% do PIB, ante 3,1% em 2011. O Iraque segue sendo um país muito militarizado. No período, suas relações com os vizinhos pioraram, especificamente com a Turquia. O Iraque obteve 3.245 pontos no índice. O número de refugiados e de pessoas deslocadas dentro do país segue sendo um dos maiores do mundo (8,5% da população) apesar de ter registrado queda. Já as taxas de homicídio, crimes violentos, percepções de criminalidade e a possibilidade de demonstrações violentas e atividades terroristas mantiveram os números do ano passado – os mais altos possíveis.

6. 158. Sudão zoom_out_map 6/12 (Ashraf Shazly/AFP) O Sudão registrou 3.242 pontos. O país tornou-se um pouco mais pacífico em 2012/2013, passando o Iraque, mas segue entre os cinco últimos do ranking. Medidas do conflito interno e mortes relacionadas a conflitos caíram do nível muito elevado em que estavam, assim como a taxa de homicídios – mas o país ainda enfrenta vários conflitos. O número de refugiados e de pessoas que tiveram que migrar dentro do páis aumentou novamente, chegando a 14,2% da população do Sudão. A ONU estima que até 300.000 pessoas tenham morrido e cerca de 2,7 milhões tenham sido forçadas e abandonar suas casas em decorrência dos efeitos da guerra, fome e doenças em Darfur desde 2003. Atividades terroristas aumentaram, assim como o número de serviços pessoais armados. A cena política segue instável. A pontuação do Sudão para a escala de terror político segue no pior nível possível desde 2012.

7. 157. Paquistão zoom_out_map 7/12 (Zohra Bensemra / Reuters) O Paquistão tornou-se ainda menos pacífico em 2012. Três indicadores deterioraram: a intensidade do conflito interno, a atividade terrorista e o nível de crime violento. A cena política seguiu instável em 2012. Apesar de tensões entre o governo de coalisão e o exército, o parlamento deve completar seu mandato de cinco anos, uma raridade no Paquistão. Sua posição na escala de terror político coloca o Paquistão no nível mais alto pelo segundo ano consecutivo. O país registrou 3.106 pontos no índice.

8. 156. República Democrática do Congo zoom_out_map 8/12 (REUTERS) A pontuação obtida pela República Democrática do Congo foi de 3.085 pontos, uma pequena mudança. O indicador de conflito interno subiu para o nível mais alto e as atividades terroristas registraram queda modesta. O país subiu de posição mais em decorrência da piora das condições no Paquistão e na Síria do que por melhorias internas. As relações do país com seus vizinhos mantém uma pontuação média – as relações com Angola seguem tensas. Os gastos militares seguem em um nível relativamente baixo (1,3% do PIB), comparado aos 2,2% da república do Congo e 3,3% de Angola.

9. 155. Rússia zoom_out_map 9/12 (Getty Images) A paz na Rússia caiu entre 2012/2013. Fatalidades decorrentes de conflitos internos diminuíram, assim como a atividade terrorista, mas os gastos militares aumentaram (para 3% do PIB, um nível considerado alto segundo a comparação internacional, mas abaixo do norte-americana, 4,1%). As exportações de armas, o número de armas pesadas e o tamanho da força policial em relação ao da população seguem entre os maiores do mundo. A população encarcerada caiu, mas segue alta – somente Cuba, Eritrea, Ruanda, Estados Unidos e Coreia do Norte encarceram uma proporção maior da sua população. A pontuação da Rússia foi 3.060 pontos.

10. 154. Coreia do Norte zoom_out_map 10/12 (AFP) A pontuação da Coreia do Norte piorou entre 2012 e 2013, chegando a 3.044 pontos. Entre os fatores para a piora estão o aumento da população encarcerada – 830 pessoas por 100.000 habitantes, a proporção mais alta do mundo – além de alegações da existência de 200.000 prisioneiros em seis prisões políticas. A instabilidade política também aumentou no período, assim como os crimes violentos. Desde que Kim Jong-Um assumiu o poder, em dezembro de 2011, as tensões na região tornaram-se alarmantes. Recentemente, o país divulgou fotos de treinamentos militares e fez ameaças de ataques . Estima-se que os gastos militares cheguem a 20% do PIB do país – a maior proporção dentre os 162 países pesquisados.