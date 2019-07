Putin diz que “simpatizava” com Trump desde antes das eleições de 2016

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que “simpatizava” com Donald Trump antes das eleições presidenciais norte-americanas de 2016, que levaram Trump ao poder, por conta de seu desejo de restaurar relações normais com a Rússia.

Em uma entrevista ao cineasta norte-americano Oliver Stone datada de 19 de junho e publicada no website do Kremlin na sexta-feira, Putin também disse que supostos hackers russos não conseguiriam influenciar o resultado da votação.

O presidente russo reiterou que não interferiu e não interferiria nas eleições dos Estados Unidos.

Os laços entre Moscou e Washington há muito foram estremecidos por descobertas de agências de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos – mas negadas pelo Kremlin – de que a Rússia teria tentado influenciar os resultados das eleições presidenciais de 2016 para aumentar as chances de Trump de conquistar a Casa Branca.

As agências norte-americanas dizem que a Rússia se utilizou da desinformação e de outras táticas para apoiar a campanha de Trump em 2016. Putin nega a acusação.

“E o que quer seja que nossos blogueiros – eu não sei quem trabalha lá na Internet – haviam expressado seus pontos de vista sobre a situação nos Estados Unidos desta ou daquela maneira, isso não pode ter desempenhado um papel decisivo. Isso não faz sentido”, disse Putin.

“Mas nós já simpatizávamos com ele (Trump), por que ele disse que queria restaurar as relações com a Rússia. O que seria mal nisso? E claro, não poderíamos receber mal essa posição”.