Putin diz que negociações com Trump foram “bem-sucedidas e úteis”

Helsinque – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que as negociações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram “bem-sucedidas e úteis”, na entrevista coletiva posterior ao encontro de ambos em Helsinque, na Finlândia.

“As conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, transcorreram em uma atmosfera franca e de trabalho. As considero muito bem-sucedidas e úteis”, declarou.

Putin admitiu, além disso, que ainda faltam muitos obstáculos para melhorar as relações entre os dois países.

“Claro, faltam muitos problemas, e não pudemos retirar todos os obstáculos. Não era possível fazer isso no primeiro encontro”, ressaltou Putin, que considera que ele e Trump deram “o primeiro e grande passo nesta direção”.

Putin afirmou que Trump lhe perguntou sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de novembro de 2016.

“Tive que repetir o que já disse muitas vezes: que a Rússia nunca interferiu e não tem intenção de interferir nos assuntos internos americanos, entre eles os processos eleitorais”, disse o presidente russo.

Putin também admitiu que preferia que Trump ganhasse as eleições e argumentou que o agora presidente dos EUA “queria melhorar as relações com a Rússia”.

O líder russo negou que o Kremlin teria informações comprometedoras contra o presidente dos Estados Unidos e que ele tenha sido espionado em suas viagens ao país quando apenas era empresário.

“Quando o presidente Trump visitou Moscou, nem sequer sabia que estava lá”, afirmou.

Em um momento da entrevista coletiva, Putin literalmente passou a bola para Trump da responsabilidade sobre o fim do conflito na Síria.

“No que se refere ao fato de a bola da Síria estar no nosso telhado, senhor presidente, o senhor acaba de dizer que organizamos com sucesso a Copa do Mundo de futebol. Portanto, quero lhe entregar esta bola. Agora, a bola está do seu lado”, disse Putin antes de dar uma bola oficial da Copa a Trump.

O presidente russo se referia à frase do secretário do Estado americano, Mike Pompeo, de que a bola sobre o fim do conflito estava no telhado da Rússia.

Ainda de acordo com Putin, ele e Trump debateram a anexação da península da Crimeia pela Rússia.

“A posição do presidente Trump sobre a Crimeia é conhecida e ele a mantém, continua alegando que foi ilegal anexá-la. Nosso ponto de vista é diferente. Consideramos que houve um referendo, de acordo com as leis internacionais. Para nós, é uma questão fechada”, afirmou.