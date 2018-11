Putin diz que espera se encontrar com Trump na cúpula do G20 na Argentina

Da Redação com agências internacionais

Moscou – O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que espera encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cúpula do G20 na Argentina nesta semana e que espera falar sobre barreiras comerciais.

Não está claro se a reunião ocorrerá. Trump disse na terça-feira que pode cancelar a reunião devido à captura de três navios ucranianos pela Rússia no fim de semana, mas o Kremlin disse que pensa que o encontro ainda está mantido.

“Eu espero que possa falar com Trump na Argentina”, disse Putin a um fórum financeiro em Moscou nesta quarta-feira. “Eu espero que possamos discutir barreiras comerciais. Trump no geral tem uma atitude positiva”.

Apesar da declaração do líder americano sobre o possível cancelamento do encontro, o Kremlin informou que os preparativos para a reunião dos presidentes de Rússia, Vladimir Putin, e Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G20 na Argentina continuam, informou nesta quarta-feira o Kremlin.

“Os preparativos continuam. A reunião foi marcada. Não temos outras informações de nossos colegas americanos”, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente russo também disse que o país está em contato com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e está pronta para continuar com a cooperação caso seja necessário.

Falando durante o fórum, o líder russo falou que seu país ficaria satisfeito com um preço do petróleo de 60 dólares por barril, acrescentando que a Rússia e a Opep alcançaram seus compromissos dentro do acordo global de produção de petróleo.