Putin diz que cúpula com Trump abriu caminho para “mudanças positivas”

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a cúpula em Helsinque, a capital da Finlândia, com o chefe de Estado dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu “caminho para mudanças positivas” nas relações entre os dois países, que atravessam um mau momento.

“Apesar de todas as diferenças de nossas posturas, coincidimos que as relações russo-americanas (…) estão inclusive ainda piores que nos tempos da Guerra Fria”, afirmou Putin na reunião em Moscou com os embaixadores russos no exterior e a cúpula do Ministério das Relações Exteriores do país.

O presidente russo acrescentou que os problemas acumulados durante anos não se resolvem em algumas horas, que é o que durou a primeira cúpula entre os dois presidentes, mas assinalou que “o caminho para mudanças positivas começou a ser pavimentado”.