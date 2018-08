Putin cita contribuição da Turquia e Irã na solução do conflito sírio

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que graças à contribuição da Rússia, Turquia, Irã e outros países foi possível “avançar de maneira importante na solução da crise síria“, ao se reunir com os ministros de Relações Exteriores e Defesa da Turquia, Mevlut Çavusoglu e Hulusi Akar, respectivamente.

“Graças aos esforços de nossos países e à participação de outros Estados interessados, em particular me refiro ao Irã, e à nossa cooperação com a ONU, com países europeus e os Estados Unidos, foi possível avançar de maneira importante na regulação da crise síria”, disse o chefe do Kremlin.

Putin recebeu os ministros turcos depois que estes se reuniram com os colegas russos, o titular de Exteriores, Sergei Lavrov, e Defesa, Sergei Shoigu, que também estiveram presentes no encontro com o presidente russo.

“O seu querido amigo, (o presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan, envia saudações e os melhores desejos, e o espera em breve para uma visita a Istambul”, disse Çavusoglu, citado por veículos de imprensa locais, ao começo da reunião.

O chefe da diplomacia turca lembrou que os dois líderes têm já um acordo para comer em um restaurante especializado em servir frutos do mar.