Putin chega à Síria e ordena início da retirada das tropas russas

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou nesta segunda-feira à Síria e ordenou o início da retirada das forças russas mobilizadas no país, informaram os meios de comunicação russos.

Putin foi recebido na base aérea russa de Hmeimim por várias autoridades, entre eles o presidente sírio, Bashar al-Assad, o ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu e o e o comandante do contingente militar russo no país árabe, Sergei Surovikin.

“Ordeno ao ministro de Defesa e ao chefe do Estado-Maior que procedam com a retirada de um grupo das tropas russas às bases de seu local permanente”, disse Putin ao discursar perante os militares, segundo informaram as agências russas.

O chefe do Kremlin afirmou que “ao longo de dois anos e meio, as forças armadas da Rússia, junto com o exército sírio, destruíram os grupos terroristas internacionais mais potentes militarmente”.

“Por conta disto tomei uma decisão: uma parte significativa do contingente militar russo que se encontra na República Árabe da Síria retorna para casa, para a Rússia”.

Putin advertiu, no entanto, que “se os terroristas levantarem a cabeça de novo, lhes atingiremos de tal forma como nunca viram”.

Em março de 2016, o presidente russo já havia anunciado a retirada de uma parte das forças russas enviadas à Síria para apoiar Assad, ao constatar a melhoria da situação na guerra contra o Estado Islâmico e outros grupos que lutam contra Damasco.

A visita surpresa de Putin à Síria foi informada apenas depois que ele já havia saído desse país, pois pouco depois da divulgação desta informação o presidente russo chegava ao Egito, para uma visita anunciada de antemão.