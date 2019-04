Putin avalia construção de ponte entre Rússia e Coreia do Norte

Moscou — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou nesta segunda-feira que o governo estude a construção de uma ponte entre o país e a Coreia do Norte, uma decisão anunciada pouco depois da visita de Kim Jong-un a Moscou.

“O assunto foi discutido por Putin na reunião com o líder norte-coreano na última quinta-feira”, disse o enviado da presidência da Rússia para o Oriente Distante, Yuri Trutnev.

Pouco depois de concluir a reunião com Kim, Putin ordenou que Trutnev estudasse o projeto de uma ponte sobre o rio Tumen, a fronteira natural entre os dois países.

Atualmente, o único caminho que liga a Rússia à Coreia do Norte é a Ponte da Amizade, que só permite o deslocamento de trens. Ela foi usada por Kim para se reunir com Putin na cidade de Vladivostok.

A Rússia também avalia outros projetos com a Coreia do Norte, como a construção de uma ferrovia, de um gasoduto e de um oleoduto. No entanto, todas as propostas dependem do aval da Coreia do Sul.

Os dois países têm apenas 20 quilômetros de fronteira, a menor entre a Rússia e qualquer outro país.

Putin, que se reuniu pela primeira vez com Kim, apoiou a postura da Coreia do Norte de exigir dos Estados Unidos garantias de segurança para que o país abra mão de seu arsenal nuclear.