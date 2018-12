Putin apoia decisão de Trump de retirar tropas americanas da Síria

Moscou – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que apoia a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar as tropas americanas da Síria, acrescentando que o foco agora deverá ser encontrar uma solução política para a crise do país do Oriente Médio.

“Se os EUA querem retirar seu contingente, isso é correto”, disse Putin durante coletiva de imprensa anual, em Moscou.

Num gesto inesperado, Trump anunciou ontem que os EUA vão retirar cerca de 2 mil militares do norte da Síria nas próximas semanas. Segundo ele, as tropas cumpriram seu objetivo de derrotar o Estado Islâmico.

Putin disse “concordar totalmente com Donald” que o Estado Islâmico foi derrotado militarmente, mas ressaltou haver riscos de que ex-combatentes do grupo se desloquem para países vizinhos. Ele afirmou, porém, estar cético de que os EUA retirarão todas as suas tropas da Síria, dado o histórico dos americanos de se envolverem em situações difíceis no Oriente Médio.

“Os EUA ficaram no Afeganistão por 17 anos e, todos os anos, eles anunciam uma retirada e eu não vejo sinais de que eles estão saindo”, comentou Putin.