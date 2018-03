Putin afirma que Rússia vai reduzir seu gasto militar

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta segunda-feira (19) que seu país reduzirá o gasto militar em 2018 e 2019, e que não pretende se lançar em uma “corrida armamentista”.

“Previmos uma redução do gasto militar para este ano e para o ano que vem”, declarou Putin, acrescentando que “isso não provocará uma redução da capacidade defensiva” da Rússia.

“Não permitiremos corrida armamentista alguma”, reforçou.

“Construiremos nossas relações com todos os países do mundo de maneira que sejam construtivas e para que nossos sócios estejam dispostos a um diálogo”, afirmou o presidente russo.

“É claro, nem tudo depende de nós. É como no amor. É preciso que as duas partes vejam um interesse, ou não há amor”, acrescentou.

No domingo, Putin obteve uma vitória sem precedentes desde sua chegada ao poder há 18 anos: foi reeleito presidente com 76,7% dos votos, de acordo com resultados quase definitivos divulgados nesta segunda.