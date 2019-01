Putin afirma que expansão da OTAN nos Balcãs renova divisões

Belgrado – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou como “errônea e destrutiva” a expansão da OTAN em geral, assim como nos Balcãs, onde considera que renova as divisões e aumenta as tensões.

“Dissemos em várias ocasiões que consideramos que o curso de expansão da OTAN é uma herança da Guerra Fria e que se trata de uma estratégia político-militar errônea e destrutiva”, disse Putin em entrevista aos jornais sérvios “Politika” e “Novosti”.

“Hoje a Aliança tenta reforçar sua presença nos Balcãs. Mas com isso só renova as linhas de divisões no continente europeu e viola de forma flagrante o princípio de inseparabilidade da segurança”, declarou.

“(Tudo isso) não leva ao reforço da estabilidade, mas à redução da confiança e ao aumento de tensões na Europa”, acrescentou o chefe do Kremlin.

Por outro lado, garantiu que a Rússia respeita a aspiração da Sérvia em ingressar na União Europeia (UE) e que, “ao contrário dos parceiros ocidentais”, não tenta pôr esse país “diante de uma escolha artificial: ou está com a Rússia ou com a UE”.

Putin inicia amanhã na Sérvia uma visita para reforçar as relações bilaterais, tradicionalmente de amizade, com a assinatura de 20 acordos de cooperação nos âmbitos de energia, infraestruturas e educação, entre outros.