Putin aceita visitar Cuba, e Díaz-Canel confirma viagem a Moscou em 2020

Moscou — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou nesta terça-feira o convite de Miguel Díaz-Canel para visitar Cuba, enquanto o governante cubano confirmou presença nas comemorações que ocorrerão em 2020 pelo 75º aniversário da vitória russa sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

“Aproveito esta oportunidade para ratificar mais uma vez seu convite para visitar Cuba a qualquer momento”, disse Díaz-Canel ao se encontrar com Putin em Novo-Ogaryovo, residência do presidente russo nos arredores de Moscou.

“Certamente aproveitarei o convite”, respondeu Putin.

Díaz-Canel disse que “esta visita tem muito significado por ser uma visita de trabalho”, ressaltando que será a primeira vez que irá à Rússia como presidente de Cuba.

“E penso que é muito significativo que estejamos aqui, porque é um sinal para o mundo de todo o interesse, de toda a importância e de toda a prioridade que atribuímos às relações com a Rússia”, afirmou.

O presidente cubano também agradeceu a Putin pelo convite para o 75º aniversário da Grande Guerra Patriótica e da libertação contra o fascismo, em referência às celebrações de 9 de maio na Praça Vermelha pela vitória russa sobre a Alemanha.

“Garanto que estaremos presentes nesta celebração. É da Rússia, mas é uma celebração do mundo. E o mundo deve muito à Rússia pelo que conquistou na Grande Guerra Patriótica”, enalteceu o cubano.

Díaz-Canel também transmitiu a Putin uma “calorosa saudação do ex-presidente e líder do Partido Comunista de Cuba no poder, Raúl Castro”. O presidente russo respondeu enviando as “mais calorosas” saudações.

“Estou feliz por vê-lo novamente em Moscou. No ano passado, esteve em visita oficial, mas nesta qualidade (como presidente) é a primeira vez. Gostaria de parabenizá-lo pela sua eleição”, declarou Putin.

“Continuamos os nossos contatos no mais alto nível numa base permanente. Cooperamos ativamente e nos apoiamos uns aos outros no âmbito internacional. A Rússia sempre apoiou uma posição independente e soberana de Cuba”, disse o presidente russo, que expressou solidariedade diante das “condições bastante difíceis” de Cuba.