Promotores peruanos fazem buscas em escritórios de construtoras

Lima – Promotores peruanos realizaram buscas em escritórios do conglomerado local de construção Grana y Montero, das empreiteiras brasileiras OAS e Andrade Gutierrez, além de outras empresas nesta sexta-feira, anunciou o gabinete do procurador-geral no Twitter.

O grupo Grana y Montero disse que está cooperando com as investigações sobre o chamado “clube de construtoras”, lideradas por uma equipe de promotores que visitaram as instalações das companhias.

Investigadores no Peru analisam acusações de que empreiteiras pagaram propinas em troca de obtenção de contratos. As investigações tiveram origem na operação Lava Jato.

De acordo com a procuradoria, 42 escritórios e outros locais foram alvos das operações de buscas e um ex-conselheiro do Ministério dos Transportes do Peru foi preso.