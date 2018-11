Projeto de paz europeu está ameaçado, alerta Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou neste domingo (11) que o “projeto de paz” para o continente europeu, surgido após 1945, está ameaçado pela ascensão do nacionalismo e do populismo, no Fórum pela Paz, realizado em Paris.

“Nós vemos claramente que a cooperação internacional, um equilíbrio pacífico entre os interesses de uns e outros e mesmo o projeto europeu de paz estão novamente sendo questionados”, declarou Merkel na abertura do evento.

“A paz que temos hoje, que nos pareceu em alguns momentos muito indiscutível, essa paz está longe de ser uma obviedade, e é preciso que lutemos por ela”, destacou, alertando para o risco de “que comecemos a agir como se pudéssemos pura e simplesmente ignorar nossas relações e engajamentos recíprocos”.

Também em Paris, o secretário-geral da ONU, António Gueterres, fez alertas contra uma “engrenagem” geopolítica similar à que levou à Primeira Guerra Mundial e à dos anos 1930.

“Muitos elementos hoje têm paralelismos com o início do século XX e dos anos 1930, o que permite temer uma engrenagem invisível”, disse ele na abertura do Fórum pela Paz, organizado por ocasião da comemoração do centenário do armistício da Grande Guerra.