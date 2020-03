Projeções indicam vitória de Biden em Michigan e outros estados

SÃO PAULO – O ex-vice-presidente Joe Biden deve sair vitorioso na segunda grande rodada de primárias do partido Democrata do mês de março. As projeções divulgadas na noite desta terça-feira mostram Biden à frente do rival Bernie Sanders nos estados que realizaram suas prévias.

Em Michigan, Biden deve alcançar 53,1% dos votos ante 40,2% de Bernie Sanders segundo as projeções da emissora de TV americana CNN. Michigan é o estado mais importante e populoso dos seis que realizaram prévias nesta terça-feira. O desempenho de Sanders nesse estado era considerado fundamental para o restante da sua campanha na corrida pela nomeação no partido Democrata. O estado tem 125 delegados em jogo, o que pode fazer grande diferença na nomeação. Para vencer a disputa, o candidato precisa alcançar o apoio de pelo menos 1.991 delegados democratas na convenção nacional do partido, em julho.

Até 23 horas, a projeção também era de uma vitória para Biden nos estados de Missouri e Mississippi. Em Missouri, Biden tinha 59,2% dos votos e Sanders, 31,6%, segundo as projeções da CNN. Em Mississippi, a vitória de Biden era ainda mais ampla: 80,6% ante 15% de Sanders. Em Missouri são 68 delegados em jogo, e em Mississippi, 36.

Os demais estados que realizaram prévias nesta terça são Idaho, Dakota do Norte e Washington. As projeções dos resultados nesses estados ainda não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.