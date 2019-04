Professor é detido na China após suspeita de envenenar 23 crianças

Pequim — Um professor de um jardim de infância da China foi detido sob suspeita de ter envenenado premeditadamente 23 alunos, com idades compreendidas entre quatro a cinco anos, acrescentando nitrito de sódio à sua comida, informam nesta terça-feira veículos de imprensa locais.

Segundo o portal de notícias “Sixth Tone”, um dos menores segue internado em estado grave após ter ingerido papinha com um nível anormal de nitrito de sódio, um aditivo alimentar que é tóxico e inclusive letal se consumido em grandes quantidades.

Embora as autoridades tenham especificado em comunicado que as investigações continuam e que os motivos do incidente ainda não foram esclarecidos, fontes policiais citadas por veículos de imprensa chineses afirmam que o professor, de sobrenome Wang, pode ter envenenado as crianças para se vingar de um de seus colegas de trabalho na escola.

Pais de alguns alunos relataram que foram avisados sobre a situação e que, ao chegarem na escola, encontraram seus filhos pálidos e vomitando, alguns deles inclusive desmaiados.

As crianças sofreram uma intoxicação “relativamente grave” e oito delas – incluindo a que está em estado grave – continuam internadas em um hospital local.

A escola foi fechada e todos os alunos – aproximadamente 50 – foram transferidos a outros colégios da região.