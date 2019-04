Procuradoria francesa começa investigação sobre incêndio em Notre-Dame

Paris — A Procuradoria da República da França em Paris anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade.

A Polícia Judiciária foi encarregada de investigar o que provocou o incêndio, que começou por volta das 18h50 (horário local; 13h50 em Brasília) e que ainda não foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi ao local da tragédia, assim como o procurador da República em Paris, Rémy Heitz, e a prefeita da cidade, Anne Hidalgo.

1. Incêndio na catedral de Notre-Dame continua após queda de uma torre. zoom_out_map 1 /15 Incêndio na catedral de Notre-Dame continua após queda de uma torre. (Charles Platiau/Reuters) Incêndio na catedral de Notre-Dame continua após queda de uma torre. 15/04/2019

2. Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 2 /15 Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame. (Pierre Suu/Getty Images) Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019

3. Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio. zoom_out_map 3 /15 Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio. (/Benoit Tessier/Reuters) Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio.

4. Torre da Catedral de Notre-Dame pega fogo durante incêndio. zoom_out_map 4 /15 Torre da Catedral de Notre-Dame pega fogo durante incêndio. (Charles Platiau/Reuters) Torre da Catedral de Notre-Dame pega fogo durante incêndio.

5. Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 5 /15 Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. (Matthias Wagner/Getty Images) Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. 15/04/2019

6. Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 6 /15 Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de Notre-Dame. (Benoit Tessier/Reuters) Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de notre-dame. 15/04/2019

7. Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 7 /15 Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame. (Pierre Suu/Getty Images) Bombeiros tentam conter o aumento do fogo no incêndio da Catedral de Notre-Dame.

8. Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. zoom_out_map 8 /15 Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. (Mustafa Dilekli/Anadolu Agency/Getty Images) Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. 15/04/2019

9. É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe . zoom_out_map 9 /15 É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe. (Charles Platiau/Reuters) É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe . 15/04/2019

10. Incêndio na catedral de Notre-Dame atinge de suas torres. zoom_out_map 10 /15 Incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. REUTERS/Benoit Tessier (Benoit Tessier/Reuters) Incêndio na catedral de Notre-Dame atinge de suas torres.

11. Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. zoom_out_map 11 /15 Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. (Charles Platiau/Reuters) Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. 15/04/2019

12. Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. zoom_out_map 12 /15 Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. (Vassev/TASS/Getty Images) Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. 15/04/2019

13. Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio. zoom_out_map 13 /15 Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio. (Benoit Tessier/Reuters) Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio.

14. Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. zoom_out_map 14 /15 Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. (Charles Platiau/Reuters) Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. 15/04/2019.

15. Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019 zoom_out_map 15/15 Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019 (Julie Carriat/Reuters) Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019

Segundo as primeiras investigações, o incêndio começou no teto da catedral, que estava passando por obras de restauração. O fogo passou rapidamente para a torre central, também chamada de flecha gótica, construída no século XIX.

Os bombeiros tiveram grande dificuldade para ter acesso ao monumento, o que fez com que as chamas se estendessem por toda a armação que sustenta o telhado.

Apesar de a catedral já estar fechada aos turistas na hora do incêndio, as autoridades de Paris isolaram toda a região de Notre-Dame. Casas próximas foram evacuadas para evitar que os moradores fossem afetados pela fumaça.