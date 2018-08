Procuradoria diz que 19 pessoas estão envolvidas em atentado a Maduro

Caracas – Pelo menos 19 pessoas estão vinculadas ao atentado que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, sofreu no sábado passado, de acordo com o procurador-geral, Tarek William Saab, que informou ainda que o Ministério Público está tramitando a solicitação de extradição dos “financiadores” do ataque à Colômbia e aos Estados Unidos.

“Depois dos interrogatórios, foram realizadas várias análises e ficou estabelecida a vinculação direta de pelo menos 19 pessoas na tentativa de magnicídio”, disse Saab, em entrevista coletiva sem a possibilidade de perguntas.

Segundo ele, por enquanto, há três acusados pelo fato: Argenis Gabriel Valero Ruíz, Juan Carlos Monasterio Vanegas e José Eloy Rivas Díaz. Os três serão investigados, entre outros, pelos crimes de “traição à pátria e homicídio intencional qualificado em grau de frustração contra o presidente da república Nicolás Maduro”.

Ontem, Maduro informou ter “provas” do atentado que sofreu quando dois drones explodiram em um ato que ele liderava. Segundo ele, o já ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos está por trás do caso.