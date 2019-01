Procura-se imigrantes — Canadá quer mais de 1 milhão nos próximos 3 anos

Vanessa Barbosa com agências

São Paulo – Sempre sonhou em morar fora mas não sabia onde? Prepare as malas pois seu destino pode ser o Canadá. Nesta semana, o país anunciou planos para adicionar mais de um milhão de novos residentes permanentes nos próximos três anos. Isso é quase um por cento da população do país a cada ano.

Só em 2017, o país recebeu 280 mil residentes permanentes e deve fechar 2019 com 350 mil.

O Parlamento Canadense detalhou seus planos de adicionar mais residentes permanentes em seu Relatório Anual de 2018 sobre imigração.

“Sob este plano, o Canadá receberá mais funcionários talentosos com as habilidades e conhecimento de que nossa economia precisa, reunirá mais membros à família e acomodará mais refugiados que buscam novas vidas”, diz um trecho do documento.

“Graças aos recém-chegados que recebemos em toda a nossa história, o Canadá se transformou no país forte e vibrante de que todos gostamos”, declarou Ahmed Hussen, ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, em comunicado.

Hussein, ele próprio um imigrante da Somália, disse que o esforço é um dos últimos movimentos do país para conter a população idosa e a declinante taxa de natalidade nacional.

O esforço também vem em um momento em que os Estados Unidos e outros países ocidentais adotam políticas imigratórias mais restritivas.