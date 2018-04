Príncipe herdeiro saudita visitará a França na próxima semana

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, uma figura chave no Oriente Médio, fará uma visita oficial a França nos dias 9 e 10 de abril.

Mohamed bin Salman, de 32 anos, se reunirá com o presidente francês Emmanuel Macron na terça-feira para falar sobre uma “nova cooperação estratégica” entre os dois países, concentrada em investimentos em tecnologia e digital e energias renováveis, informou o governo da França.

O novo homem forte de Riad já visitou várias capitais ocidentais e ambiciona aprovar reformas importantes reformas em seu país. No momento se encontra nos Estados Unidos.

Mais conhecido pelas iniciais, MBS se apresenta como o baluarte de um islã moderado, tolerante e aberto.

Iniciou uma campanha de combate à corrupção, fez declarações sobre o novo rumo que pretende dar à sociedade saudita, sobretudo no que diz respeito aos direitos das mulheres, e quer mudar a economia de seu país para a era pós-petróleo.

Do ponto de vista diplomático, ele também é uma figura chave da crise entre Riad e Teerã, que sacode toda a região.

Salman declarou recentemente à revista americana The Atlantic que os israelenses têm o “direito” a ter seu próprio Estado, como os palestinos, o que foi visto como um sinal de aproximação com Israel, país com o qual compartilha um inimigo comum: Irã.